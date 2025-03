Ilrestodelcarlino.it - Il ‘ricordo degli orrori’ con le pietre d’inciampo

Nel corsoanni, Cesena si è impegnata per mantenere vivo il ricordoorrori compiuti dai totalitarismi del Novecento. In particolar modo, nel mese di gennaio 2022 sono state consegnate al Comune di Cesena le noveper commemorare i nostri concittadini che hanno subito gravi discriminazioni e trattamenti disumani per poi essere uccisi ingiustamente. Ciascuna pietra riporta il nome della persona arrestata e deportata, l’anno di nascita, il giorno e il luogo di deportazione, e la data di morte. Poco prima dell’installazione delle, l’assessore alla cultura Carlo Verona ha detto: "Queste installazioni rappresentano le tessere di un grande mosaico che inserirà anche Cesena nella rete europea della memoria e che consentirà ai nostri giovani, principali destinatari delle iniziative a cui stiamo lavorando, di approfondire la conoscenza di questa drammatica pagina di storia del nostro paese".