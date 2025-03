Quotidiano.net - Il rettore di Pisa: "Vietata la ricerca sullo sviluppo di armi"

"Il valore della vita umana viene prima di qualsiasi opportunità economica". Ildell’università di, Riccardo Zucchi, difende la modifica allo statuto dell’ateneo, che vieta ladi. Una scelta che ha scatenato non poche polemiche. Come siete arrivati a questa decisione? "Abbiamo iniziato a discuterne già lo scorso anno, anche in seguito agli eventi in Ucraina e a Gaza. Questi avvenimenti hanno stimolato il dibattito interno e siamo arrivati alla conclusione che fosse necessario inserire nel nostro statuto un divieto esplicito difinalizzata alloo al perfezionamento di. In passato, già evitavamo progetti di questo tipo, ma ora abbiamo voluto formalizzare questa prassi, ribadendo il nostro impegno per la pace". Come ha reagito la comunità universitaria? "La maggioranza ha accolto positivamente la scelta, che è stata presa all’unanimità dagli organi accademici.