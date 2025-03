Nuovasocieta.it - Il rally delle criptovalute svanisce subito dopo l’annuncio di Trump

Nonostante le nuove promesse divulgate tramite i canali social del presidente degli USA Donald, ildi lunedì, che ha visto coinvolte le, è svanito in un paio di ore. Solo domenica, infatti,, servendosi del social media Truth Social, aveva divulgato la notizia che la nuova riserva degli Stati Uniti avrebbe incluso ben cinque. Tra queste, oltre il bitcoin (BTC), sono state citate anche ether (ETH), XRP (XRP), solana (SOL) e cardano (ADA). Nonostante la notizia di una riserva strategica costituita da asset digitali non sia nuova, domenica per la prima volta sono stati annunciati i nomi di quelle che sarebbero state lecoinvolte. La divulgazione della notizia ha avuto come conseguenza immediata quella di far salire il valore di questi asset digitali alle stelle, invertendo l’andamento negativoultime settimane, che ha visto, tra le altre cose, il peggiore risultato del bitcoin dal 2022.