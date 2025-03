Il pubblico è arrabbiato vero Alfonso?! Grande Fratello e Helena esce fuori di tutto e di più

Leggi su Caffeinamagazine.it

, siamo quasi in dirittura d’arrivo visto che con marzo si chiude questa edizione. Ma ciò non significa che le polemiche si siano spente e tantomeno arrestate. Anzi. E questa volta a puntare il dito contro il reality diSignorini è Striscia La Notizia: il programma smascherato a poco dall’inizio della nuova diretta. Lunedì 3 marzo, infatti, è stato mandato in onda un video riassuntivo di tutte le ambiguità accadute in quest’edizione.“Siccome nella Casa ci sono più polemiche che telecamere, vogliamo vedere cos’hanno combinato fino ad oraSignorini e soci”, ha detto Sergio Friscia prima di introdurre il servizio. Da lì è partita una serie di clip, a partire da quella del famoso lancio del bollitore di, con tanto di “pu***’ a Jessica Morlacchi. Poi lo sfogo di Luca Calvani e i calci di Ilaria Galassi.