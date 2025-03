Ilgiorno.it - Il processo alla mantide di Parabiago, l’ex amante di Adilma:“Era a caccia di un sicario”

(Milano) – Un’ossessione, un piano diabolico e una vittima destinata a morire. Massimo Ferretti,diPereira Carneiro, brasiliana di 49 anni acon lui e altre cinque persone per l’omicidio di Fabio Ravasio, compagno della donna, davantiCorte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio presieduta da Giuseppe Fazio ha ammesso di essere stato spettatore consapevole del delitto: “Sapevo tutto, ma non ho fatto niente per impedirlo”. Il tutto rendendoCorte dichiarazioni spontanee durante l’udienza di ieri mattina, che hanno svelato i dettagli di una vicenda inquietante, che si è consumata il 9 agosto scorso a, quando Ravasio fu travolto e ucciso da un’auto che inizialmente si pensava fosse pirata. Ferretti, barista molto conosciuto a, già protagonista di un tentativo di giustizia riparativa con la richiesta di perdono ai familiari della vittima, ha ripercorso il suo rapporto con, la cosiddetta ““.