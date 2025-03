Ilgiorno.it - Il problematico fenomeno tra i ragazzi: il punto di vista delle forze dell’ordine

L’8 dicembre scorso un carabiniere della stazione di Cislago, che ha voluto mantenere l’anonimato, ha risposto così alle nostre domande. Quando controllate le persone sospettate di spacciare droga? Se i Carabinieri hanno dei sospetti, il soggetto viene perquisito. Si presta attenzione agli abiti che indossa e alla sua presenza in uno stesso luogo per un lungo periodo di tempo. Ogni anno quante persone trovate che spacciano droga? "Nel 2024 sono stati dieci quelli che hanno commesso questo tipo di reati". Come si procede con le sostanze sequestrate? "Vengono controllate, verificate, pesate e successivamente distrutte in un inceneritore seguendo una procedura molto precisa e molto controllata, Viene messa in carcere la persona trovata in possesso di droghe? "Dipende dal tipo di reato e dai quantitativi di droga sequestrati.