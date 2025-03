Lanazione.it - Il priore del Nicchio Losi: "La violenza è il contrario del nostro modo di vivere"

di Laura ValdesidelDavide, è arrivata la scorsa settimana una condanna per i fronteggiamenti del 2018 nei confronti di diversi contradaioli per rissa e persino per resistenza a pubblico ufficiale. "Consentitemi innanzitutto di manifestare vicinanza totale a tutti i condannati e anche agli altri, assolti, che hanno comunque dovuto affrontare il lungo percorso giudiziario. Abbiamo affrontato questo procedimento estenuante al loro fianco dando risalto nella difesa, di concerto con l’avvocato Luigi De Mossi che ringrazio, alle radici della Festa. Facendo i conti con un iter di identificazione che desta qualche perplessità in ordine alla certezza, come peraltro è stato rappresentato nel corso del dibattimento. E come era già emerso dalla sentenza del 26 aprile 2023 (sui fronteggiamenti del 2015, ndr) che aveva approfondito e basato il verdetto, in parte, proprio sul fatto che non è stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’identificazione degli imputati".