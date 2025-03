Ilgiorno.it - Il primo cittadino si fa testimone del successo riscosso per le vie della nostra cittadina

Per avere maggiori informazioni circa la tradizionale Pesa Vegia, gli alunniclasse 2^Bscuola secondaria hanno intervistato il Sindaco del paese, Antonio Rusconi, il quale ha fornito loro dettagli utili e interessanti, arricchendo la loro conoscenza sull’evento. Lei che abita a Bellano da molto tempo, sa quando è nata la Pesa Vegia? "La prima edizione risale al 1606," ha risposto il sindaco con entusiasmo. I ragazzi hanno continuato con altre domande. Sa più o meno quanti costumi ci sono? "In totale sono all’incirca 300," ha spiegato, aggiungendo che il numero varia di anno in anno a seconda delle necessità. Perché questa festa si chiama Pesa Vegia? "Il nome deriva dal fatto che gli Spagnoli, durante il loro dominio, avevano introdotto nuove unità di misura, ma la popolazione locale si oppose, preferendo mantenere quelle tradizionali, le ‘vecchie’ misure".