Il posto migliore dove vivere lo costruiamo insieme

Attraverso un viaggio virtuale con i mitologici “Gormiti” abbiamo avuto l’occasione di renderci conto della crescente gravità delle problematiche ambientali e capire come le nostre azioni, piccole o grandi, siano decisive per proteggere, preservare e difendere il nostro pianeta. Nel mese di gennaio abbiamo partecipato a un incontro con esperti sull’inquinamento ambientale e atmosferico, sul riciclo, sullo spreco dell’acqua e sull’economia circolare. Con una semplice competizione fra classi, ci hanno spiegato cosa possiamo fare ogni giorno per migliorare la situazione ambientale. Non si è trattato solo di un gioco, ma anche di un’occasione per riflettere su quanto ogni nostra piccola azione scorretta possa provocare gravi conseguenze sull’ambiente (l’uso indiscriminato dell’acqua e dell’energia elettrica, l’abbandono di rifiuti, lo spreco alimentare), mettendo a rischio il nostro pianeta e su come, invece, ciascuno di noi potrebbe contribuire alla salvaguardia della terra, controllando i propri gesti e comportandosi in modo più responsabile.