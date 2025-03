Arezzonotizie.it - Il popolo della notte e le sniffate, i professionisti, i festini, il crack. Arezzo è inondata di cocaina

Leggi su Arezzonotizie.it

Se c'è un'emergenza droga ad, questa è più che mai legata a un tipo di sostanza: la. Non è possibile fare una conta esatta dei consumatori in città e in provincia, il rischio è quello di sottostimare una fenomeno estremamente trasversale, per età e per fasce sociali. Laè.