Ilgiorno.it - Il piccolo chiosco al parco Pattani sarà demolito

Dopo il-bar delCastello, in attesa di una nuova “ripartenza” all’indomani dei problemi emersi con la precedente gestione e la chiusura, anche quello collocato nei giardini, a poche centinaia di metri, scompare, seppur momentaneamente, dalla mappa della città: malridotto e pericolante, infatti, iledificio verràa partire da domani. A darne comunicazione è l’Amministrazione cittadina, che ha ordinato la chiusura dell’area per evitare pericoli. Il giardinoinfatti chiuso al pubblico da domani, mercoledì 5, e fino a venerdì 7 marzo per consentire i lavori di abbattimento. L’immobile, da tempo inutilizzato per la precaria situazione della copertura, era stato transennato già tempo fa per ragioni di sicurezza: "Con l’abbattimento delprocede il percorso di riqualificazione – spiegano i portavoce dell’Amministrazione legnanese – cominciato qualche anno fa con la sostituzione dei giochi per i bambini e che l’Amministrazione intende proseguire dotando quest’area verde di un nuovo bar, che è importante per diversi motivi: perché punto di passaggio, rappresentando una cerniera tra la zona centrale, la piazza Mercato e il cimitero Monumentale.