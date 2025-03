Secoloditalia.it - Il Piano per il riarmo europeo spacca la sinistra e manda il Pd in frantumi

Si fa presto aa dire che sull’Ucraina “bisogna stare con l’Europa”. Poi l’Europa batte un colpo con ilper iled è tutto un fuggi fuggi, tra no netti e distinguo: i no sono arrivati da M5S e Avs, i distinguo all’interno del Pd, la cui segretaria – vale la pena ricordarlo – giusto un paio di giorni fa intimava a Meloni di dire da che parte sta, accusandola sostanzialmente di non stare da quella dell’Europa. Ma ora che l’Europa chiama, la vera doè per Elly Schlein: con chi sta il Pd? Ed è quella che ha posto la stessa premier ieri sera, nel corso della trasmissione XXI secolo.La differenza tra slogan e realtà«La linea mia è che sto con l’Italia, in Europa, per l’Occidente, e le letture infantili le lascio ad altri perché in questo momento non ce le possiamo permettere», ha detto il premier, sottolineando che «gli slogan sono bellissimi, dopodiché però agli slogan seguono delle scelte e io sarei contenta di avere un’idea più chiara di cosa vogliono fare, anche perché ho rispetto ovviamente della posizione delle opposizioni».