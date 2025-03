Quotidiano.net - Il piano di Meloni sull’Ucraina: garantire l’ombrello Nato. Ma con Kiev fuori dall’Alleanza

Roma, 3 marzo 2025 – Veniredalla guerra in Ucraina in maniera dignitosa. Per Zelensky e per l’Europa. “Se lui perde, ne usciamo a pezzi anche noi”. Eccolo, il chiodo fisso di Giorgia, quello attorno a cui girano i ragionamenti sulla necessità di “portare una pace giusta e stabile. Anzi definitiva”. Ospite di XXI Secolo, il programma di Francesco Giorgino su Rai 1, non si sbottona più di tanto. Solo sulla proposta anglo-francese di una forza di interposizione europea è esplicita; ripete di essere “perplessa”, ma significa drasticamente contraria: “È molto complessa nella realizzazione, non sono convinta dell’efficacia, è la ragione per la quale abbiamo detto che non manderemo i soldati italiani in Ucraina”. Sul tema sfida la minoranza: “Quando le opposizioni dicono che l’Italia deve stare ’senza se e senza ma’ dalla parte dell’Europa, come se gli Stati Uniti non fossero i nostri alleati, vorrei sapere se questo significa anche che dovremmo mandare le nostre truppe”.