Iltempo.it - Il piano dell'Egitto per la ricostruzione di Gaza in due fasi: cosa prevede

Leggi su Iltempo.it

L'ha redatto unda 53 miliardi di dollari per ricostruirein cinque anni, concentrandosi su aiuti di emergenza, ripristinoe infrastrutture e sviluppo economico a lungo termine. È la bozza circolata, mentre si tiene al Cairo il vertice straordinarioa Lega araba convocata per presentare unalternativo a quello del presidente Usa, Donald Trump. Due ledelineate nelegiziano: una fase di ripresa iniziale e una di. Il primo tempo, che dovrebbe durare sei mesi e costare 3 miliardi di dollari, si concentrerebbe sulla «rimozione di mine e ordigni inesplosi, la rimozione dei detriti e la fornitura di alloggi temporanei». Il Cairo propone di istituire sette siti designati all'interno diper ospitare oltre 1,5 milioni di sfollati in unità abitative temporanee, ciascunae quali può ospitare in media sei persone.