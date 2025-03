Sport.quotidiano.net - Il personaggio L’uomo della promozione si candida a essere anche l’uomo della salvezza con le sue reti. Mattia Finotto è l’attaccante più utilizzato

si è ripreso definitivamente la Carrarese. Il centravanti ha segnato la quarta rete negli ultimi due mesi ed è diventato il capocannoniere azzurro assieme a Schiavi con 5 centri stagionali. Non solo.è tornato adpiùda Calabro con 1510 minuti giocati ed è l’unico calciatorerosa a vantare un piccolo primato: è entrato in campo in tutte le 28 giornate di campionato. Per carità, non chesi fosse mai perso ma da novembre in poi il suo minutaggio era calato drasticamente: 16 minuti giocati col Modena, 19’ col Pisa, 11’ con la Salernitana, 7’ col Palermo fino ai soli 4’ col Brescia.non ha mai gridato al delitto di “lesa maestà“ ma si è rimboccato le maniche, restando a disposizionesquadra. Nel giorno di Santo Stefano, a Marassi, ha riavuto la possibilità di tornare titolare dopo 7 panchine di fila.