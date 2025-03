Bubinoblog - IL PARADISO DELLE SIGNORE VOLA NEGLI ASCOLTI: ECCO I DATI CHE FANNO ESULTARE RAI1

Grandissimo successo per la puntata di ieri del, la soap made in Italy del pomeriggio di, ambientataanni ’60.La puntata in onda lunedì 3 marzo 2025 ha registrato rispettivamente un ascolto medio pari a 1.758.000 spettatori e il 21,46% (ascolto che con la Total Audience sale a 1.825.000 spettatori con il 21,88%). Un record stagionale per l’appuntamento pomeridiano della Prima Rete.Anche ieri la soap è leader di ben 5 punti sulla concorrenza di Canale5, con picchi del 22,65% di share.che senz’altroe l’intera Rai, che ha confermato la soap anche per la prossima stagione televisiva.L'articolo ILCHEproviene da BUBINO.