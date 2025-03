Quotidiano.net - Il Papa peggiora. Due crisi respiratorie: "Pomeriggio difficile"

Per tutto il giorno al policlinico Agostino Gemelli era sembrata una giornata tutto sommato tranquilla, con ilche si presumeva stazionario, la routine dell’ospedale scandita dalle messe, dalle preghiere, dai rosari che ormai tutti i giorni animano la realtà del policlinico ma senza particolari avvisaglie. In serata, invece la doccia fredda. Le condizioni cliniche diFrancescono. "Nella giornata odierna – si legge nel bollettino diramato dalla sala stampa vaticana poco prima delle 19 –, il Santo Padre ha presentato due episodi di insufficienza respiratoria acuta, causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo. Sono pertanto state eseguite due broncoscopie con necessità di aspirazione di abbondanti secrezioni. Nelè stata ripresa la ventilazione meccanica non invasiva".