Agi.it - Il Papa non è fuori pericolo. È "stabile in un quadro complesso"

AGI -Francesco "ha un margine di stabilità in un". Lo spiegano fonti vaticane che ricordano che la "prognosi resta riservata" e che il Pontefice "non è". Rispetto alla crisi isolata di broncospasmo di venerdì scorso che aveva determinato un episodio di vomito con inalazione, la crisi di ieri - è stato ribadito - è "di natura diversa". Venerdì i medici avevano bisogno di 24-48 ore per valutare gli effetti dell'inalazione. Per la crisi di ieri invece i medici hanno potuto verificare già alcune conclusioni vedendo che dei valori, per esempio quelli del sangue, sono "rimasti stabili". Questa mattina, dopo il risveglio, il Santo Padre ha continuato la terapia e la fisioterapia respiratoria. La ventilazione meccanica non invasiva è ad alti flussi, attraverso i naselli, quindi non ha più la maschera che gli copre naso-bocca.