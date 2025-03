Agi.it - Il Papa ha dormito tutta la notte. Ieri altre due crisi respiratorie

AGI - Ilhala, ora prosegue il riposo. Lo rende noto la sala stampa vaticana, dopo che dal bollettino disera sono emersi "due episodi di insufficienza respiratoria acuta" con conseguente broncospasmo, criticità prevedibili in un quadro clinico già complesso. Un pomeriggio "complicato", dicono fonti vaticane in cui il Pontefice è stato sottoposto a "due broncoscopie con necessita' di aspirazione di abbondanti secrezioni". La broncoscopia è un esame che serve a valutare lo stato dei bronchi, analizzare campioni di liquido, cellule, tessuti. Nella broncoscopia si possono effettuare dei lavaggi dei rami bronchiali. Non si hanno particolari sui due esami effettuati al, si sa solo che il Pontefice "è sempre rimasto vigile, orientato e collaborante". I due episodi di insufficienza respiratoria sono stati "causati da importante accumulo di muco endobronchiale e conseguente broncospasmo".