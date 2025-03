Agi.it - Il Papa è in condizioni stabili e senza nuove crisi respiratorie

AGI - "Nella giornata odierna lecliniche del Santo Padre si sono mantenute. Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo". Lo rende noto il bollettino medico diramato dal Vaticano. "È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato. Questa mattina è passato alla ossigenoterapia ad alti flussi e ha eseguito la fisioterapia respiratoria". "Questa notte, come programmato, verrà ripresa la ventilazione meccanica non invasiva fino a domani mattina. La prognosi rimane riservata. Durante la giornata ha alternato preghiera e riposo e questa mattina ha ricevuto l'Eucarestia".