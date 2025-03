Panorama.it - Il Nibbio, la spy story tutta italiana che omaggia Nicola Calipari

Leggi su Panorama.it

Al cinema servizi segreti, intelligence in fermento, contatti sottotraccia su fronti di guerra. No, non è una spyhollywoodiana, è una storia di strategia e sacrificio. Con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco. Dal 6 marzo al cinema con Notorious Pictures, Ildi Alessandro Tonda è il film che ricorda el’alto dirigente del Sismi, morto vent’anni fa, caduto il 4 marzo del 2005 a Baghdad durante un’operazione per liberare la giornalista Giuliana Sgrena, rapita dai terroristi. Un film di spionaggio e di coraggio made in Italy che, a sorpresa, fa centro. Oggi il film sarà proiettato in anteprima alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sonia Bergamasco nel film "Il" (Foto: Notorious Pictures)La storia vera dietro Il