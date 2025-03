Terzotemponapoli.com - Il Napoli, la lotta per il titolo e non solo: parla Padovan

Ile lascudetto: ne hato anche l’ex direttore di Tuttosport Giancarloa Radio Punto Nuovo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Punto Nuovo Sport’. “C’è una narrazione da Milano che scarica le pressioni sulper lo Scudetto. È una follia, gli azzurri avevano 40 punti in meno e un gap tecnico importantissimo con l’Inter. Inzaghi ha stravinto lo Scudetto ed è in corsa per la finale di Champions! C’è una lettura non aderente alla realtà, l’Inter è l’unica ad avere l’obbligo di vincere lo Scudetto rispetto alle altre”. Unche.“Ilsta andando oltre le aspettative, nonostante la cessione di Kvara a gennaio. E nelle parole di Conte leggo tanta soddisfazione per quello che sta facendo la sua squadra. Ilè l’Inter per resa sul campo e lo ha mostrato nello scontro diretto, pur non avendo la stessa rosa e la stessa potenza di fuoco.