Il Napoli e non solo: parla Emanuele Belardi

, ex portiere di, Udinese e Juventus, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘1 Football Club’.Ieri la Juventus ha ottenuto una vittoria convincente. Pensa che questo risultato possa aver scacciato via alcuni malumori di una parte della tifoseria, che domenica aveva protestato contro la gestione di Thiago Motta?“Purtroppo no, perché la Juventus non può accontentarsi di una vittoria contro il Verona. Gli obiettivi stagionali sono quasi tutti sfumati: la Coppa Italia e la Champions League sono andate, mentre la lotta scudetto è ormai un miraggio lontano”.Oltre ilLa Juventus attualmente è quarta in classifica, con sei punti di distacco dalla capolista Inter. Nonostante manchinosei punti, la considera già fuori dalla corsa al titolo?“Sei punti non sono pochi, ma ci sono ancora undici partite da giocare.