Il Napoli e la lotta al vertice | l’opinione di Marchetti

Ile laper il tricolore: ne ha parlato anche Luca, giornalista di Sky Sport, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Dopo l’Inter, Conte è uscito per la prima volta allo scoperto sulle ambizioni scudetto della squadra partenopea. Dicendo a chiare lettere ciò che la classifica suggerisce da un po’. Il tecnico ha portato alla squadra un cambio di mentalità dopo una stagione disastrosa. La dimostrazione del valore delc’è già da tempo, ora occorre crederci ere fino all’ultima giornata”. La principale rivale dei partenopei per il titolo“È vero che l’Inter ha una rosa superiore ma ha anche delle defezioni importanti e Conte nelle difficoltà è riuscito a far emergere la consapevolezza che si può mantenere alto il livello anche partendo dalla panchina.