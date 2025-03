Ilgiorno.it - Il ministro Santanchè a Cremona: “Il turismo qui è cresciuto. Ma si può fare ancora di più”

– IldelDanielaha presenziato ieri mattina aa un convegno dal titolo “Il territorio cremonese si prepara a nuove sfide del“ al quale erano presenti gli operatori del settore. Partendo dall’analisi del progetto “Infinity1“ per l’implementazione del polo fieristico, ilha ricordato le risorse impegnate dal dicastero in favore della Lombardia e della provincia die ha evidenziato l’impegno in tema di regolamentazione degli affitti brevi, dove, in provincia di, si registrano oltre 500 licenze rilasciate, equivalenti a più del 90% delle strutture registrate. Argomento cardine della mattinata, presentato alla, il progetto “Infinity1“, apprezzato per il suo potenziale in vista della riapertura del bando Fondo unico del2025, presentando i dati aggiornati sullocale e le proiezioni sullo sviluppo futuro.