Il Milan ha preso coscienza del pessimo lavoro svolto, il riassetto passa per Tare e De Zerbi

Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione in casa, sempre più vicina ad un’ennesima rivoluzione societaria e riguardante lo staff tecnico. Via Conceiçao e Moncada, potrebbe arrivare Iglicome nuovo d.s. (o Paratici ndr) e Roberto Decome nuovo allenatore, ora in forze al Marsiglia.Ilsi prepara ad un’altra rivoluzione societaria, necessaria dopo questa stagione (Corsport)Di seguito quanto si legge a riguardo nelle pagine del Corriere dello Sport:“Ilè pronto ad attuare una nuova rivoluzione societaria, unnecessario dopo la stagione fallimenche sta vivendo la squadra rossonera. Le responsabilità principale dell’annata deludente è del “team di” composto dal senior advisor Zlatan Ibrahimovic, dall’amministratore delegato Giorgio Furlani e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, coloro che hannole decisioni più delicate nello scegliere allenatori e i giocatori.