Il maestro Piovani su Sanremo | Canzoni così l’IA ne sforna a volontà

Tempo di lettura: < 1 minutoParla di un “pensiero birichino, che poi ho cancellato” il premio Oscar Nicolariferendosi al Festival di, ospite dell’assemblea di Confindustria Salerno.“Un pochetto – ha aggiunto il noto compositore dal palco del teatro Verdi – ho sentito il Festival di, non tutto, e quindi non è un giudizio, ma ho pensato che quellelì l’intelligenza artificiale ne puòre a centinaia al giorno con grande disinvoltura. Per dire che lì c’è proprio l’intenzione di fare qualcosa che somigli a qualcosa di già esistito, c’è l’intenzione di copiare. Il guizzo, l’intelligenza artificiale per ora non ce l’ha. Ma per ora restiamo sul presente”.L'articolo Ilsu: “ne” proviene da Anteprima24.