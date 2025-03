Fanpage.it - Il M5s si sfila dalla manifestazione europeista del 15 marzo, Conte: “No all’Ue della corsa al riarmo”

Nientepro-Europa per il Movimento 5 stelle. Giuseppeha fatto sapere ufficialmente che il M5s non ci sarà il 15, perché è contrario alla visione dell'Europa di Ursula von der Leyen: "Siamo per un'Europa che investa a favore dei cittadini, più verde e solidale, non l'Europa del riarmo".