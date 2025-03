Linkiesta.it - Il lavoro in Italia aumenta soprattutto tra gli uomini e gli over 50

Il 2025 delinsi apre con il segno più. A gennaio, secondo gli ultimi dati Istat, il numero di occupati è salito a 24 milioni 222mila, il dato più alto da quando li contiamo, con una crescita di 145mila posti dirispetto a dicembre. In un anno, si contano oltre mezzo milione di posti diin più. Un numero certamente positivo. Ma guardare solo i dati assoluti non aiuta a capire quali sono le debolezze dietro la crescita del mercato del, i cui effetti – non a caso – non si vedono né sul Pil, fermo nel 2024 a +0,7 per cento, né sulla produttività.Il grande vulnusno è che i nuovi occupati negli ultimi dodici mesi sono50. Un problema enorme per un Paese in pieno inverno demografico, che per giunta è all’ultimo posto in Europa per tasso di occupazione femminile.