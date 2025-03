Gamberorosso.it - Il "Grand Tour" delle fritòle di carnevale: le migliori di Venezia

Leggi su Gamberorosso.it

Ci sono mille modi per viverenei giorni del.C’è chi balla, chi si traveste e sfila tra calli e sestrieri e chi unisce il gusto all’evento più importante dell’anno. Esiste un cibo goloso, soave e piacevolmente allegro che si gusta passeggiando mascherati e aggiunge divertimento al divertimento, il “take away “perfetto per i giorni di festa. Sono le “fritóle”, pasta dolce lievitata arricchita da uvetta, pinoli e aromi naturali, ricoperta di zucchero che spopola in tutte le pasticcerie della città. Insieme ai “Galani” si contendono il primato dei dolci più tradizionali in laguna.Nelle vetrine illuminate dai colori della festa la proposta gastronomica si divide: le fritóle, chiamate tradizionalmente dai residenti le “ne” si contendono il podio con le “” una sorta di pasta choux arricchita di uova, sempre fritta ma in questo caso ripiene di crema pasticciera, crema allo zabaione, panna o altre varianti.