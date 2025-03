Quotidiano.net - Il governo ungherese sostiene la sospensione degli aiuti militari all'Ucraina

Ilconcorda la decisione dell'amministrazione Donald Trump di sospendere gliall'mentre in Ue è in discussione un nuovo pacchetto dida 20 miliardi al quale, come scrive Politico, Budapest si oppone. Un portavoce deldi Viktor Orbán, come riporta il Guardian, ha affermato che "il presidenteStati Uniti e ilcondividono la stessa posizione: invece di continuare le spedizioni di armi e la guerra, sono necessari un cessate il fuoco e colloqui di pace il prima possibile".