Il gol di Thuram fa scattare i critici | Motta quindi non era follia chiedere perché non giocasse Tuttosport

Il gol difai giornalisti: “, allora non eranon” ()La Juventus, vince, batte 2-0 il Verona, si riporta al quarto posto e a soli sei punti dall’Inter, ma soprattutto acuisce i rimpianti. È il motivo per cui il direttore diGuido Vaciago scrive un editoriale piuttosto polemico nei confronti dell’allenatore bianconero. Vaciago aveva scritto delle conferenze del tecnico paragonandole al teatro dell’assurdo di Ionesco.Scrive Vaciago:non era unachiedersiKhephrenfosse rimasto in panchina in cinque delle ultime otto partite. Gli allenatori seguono percorsi imperscrutabili ai comuni mortali, ma non è possibile ritenere casuale che la straordinaria prestazione disia concisa con una vittoria faticosa, ma bella, nella quale la Juventus ha incarnato il dinamismo, la tecnica e la ferocia del francese.