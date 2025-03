Ilrestodelcarlino.it - Il giuramento di Alessandra: “A 19 anni in Accademia, sarò ingegnere dell’Esercito”

Camerino (Macerata), 4 marzo 2025 – Ha lasciato la sua città, Camerino, a 15con un sogno: entrare nell’Esercito. Ora ha 19e venerdì giurerà fedeltà alla Repubblica italiana nel cortile d’onore all’militare di Modena. È la storia diFileni, allievo ufficiale del 206° corso “Dignità”. Oltre a lei ci sono altre 33 donne e 125 uomini. Per cinquestudierà per diventare. Nata a San Severino e residente a Camerino, prima di entrare inha frequentato il Liceo scientifico alla Scuola navale militare Francesco Morosini di Venezia, dove si è appassionata in particolare alla voga veneta e alla vela. Venerdì, per il, saranno presenti i genitori Flavia e Francesco, le sorelle Elisabetta, Maddalena e Camilla, di 24, 22 e 3, e nonna Rosa.