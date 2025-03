Lanazione.it - Il giornale italiano “made in Firenze” recapitato in tutte le dimore di Puccini

Isolato nel suo orto concluso di compositore musicale, oltre a una miriade sterminata di progetti e libretti,leggeva i giornali per informarsi su fatti e polemiche del giorno, gli acta diurna. Inevitabile, allora, la domanda. Quando La Nazione prese a interessarsi die delle sue opere? Intanto, converrà soffermarsi sulla data dell’8 novembre 1899:non presenziò alla prima de Le Villi al teatro Pagliano. Per quale ragione? Meticoloso fino all’ossessione,non rimase soddisfatto dei preparativi. Le prove e la “generale” non lo avevano convinto. E così non si palesò al cospetto del pubblico pagante. Del resto, quattro anni prima, Le Villi (da principio Le Willis), l’operaballo su libretto di Ferdinando Fontana che aveva esordito al Teatro Dal Verme di Milano il 31 maggio 1884 raccogliendo plauso entusiastico, era “saltata” nella nativa Lucca, non era stato possibile allestirla per “mille ragioni” su cui ancora non è stata fatta luce: Milano 11 marzo 85Carissimo Narciso.