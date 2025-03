Quotidiano.net - Il dolore di Verdone: “Senza Eleonora Giorgi mi sento solo. Era piena di energia e vita”

Roma, 3 marzo 2025 – “Grazie amore mio”, scrive Carlosu Instagram, “per essere stata la mia compagna in due film fondamentali per la mia e la tua carriera. Grazie per avermi dato la tua leggerezza, il tuo sorriso e la tua preziosa amicizia. E grazie per essere stata un grande, coraggioso esempio per tutti in questo anno così duro e spietato. Ti ho ammirato per la tua forza, la saggezza, il coraggio. Eri sempre sorridente pur nel verdetto. Non dimenticherò i tuoi ultimi messaggi pieni di dolcezza e vero affetto. Dio ti benedica e ti accolga nel tuo grande abbraccio”. Raggiungiamoal telefono. È abbattuto: “Mimolto più”.era stata la sua luminosa, spiritosa,le partner in Borotalco, il film del 1982 che divenne un cult. Minigonna, calze colorate, riccioli e gomma da masticare.