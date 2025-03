Quotidiano.net - Il documentario: "Israeliani e palestinesi vivano insieme"

Neanche fosse andato a lezione all’ultimo Sanremo da Carlo Conti, il nuovo presentatore Conan O’Brien ha veramente fatto di tutto affinché la 97ª cerimonia degli Oscar si svolgesse in una bolla apolitica, fuori dal tempo se non addirittura indietro nel tempo, con ogni battaglia sociale – dal #MeToo al Black Lives Matter – anestetizzata come l’oliva nel Martini di quel James Bond al quale l’Academy ha reso omaggio con canzoni e balletto aperto dalle falcate sexy di una fin troppo anacronisticamente ammiccante Margaret Qualley. Lasciata fuori dall’ingresso principale, la politica è comunque riuscita a fare le sue incursioni sul palco del Dolby nelle parole di Daryl Hannah che, presentando l’Oscar per il montaggio, ha lanciato il grido “Slava Ukraini” (gloria all’Ucraina), e in quelle del collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra, Yuval Abraham, Rachel Szor e Hamdan Ballal vincitori della statuetta per il migliorcon No Other Land.