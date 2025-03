Secoloditalia.it - Il docente: “Meloni ha un ruolo di costruttrice di ponti con gli Usa. E’ la candidata naturale per quel ruolo”

“Bisogna capire che è cambiato il mondo”. Introduce così la sua analisi del delicato passaggio internazionale in cui ci troviamo Gabriele Natalizia, direttore del Centro Studi Geopolitica.info e professore di Scienza politica alla Sapienza. Un’intervista a Eurofocus/Adnkronos sul riorientamento della politica estera Usa contiene passaggi illuminanti e attesta la bontà della posizione italiana: “Come indicato al summit di Londra dal premier britannico, Keir Starmer, l’Italia in questo momento ha ildidiche, se giocato bene dalla premier Giorgia, potrà essere molto vantaggioso per l’Italia”.“per ricucire tra Washington e Kiev”Siamo ad una partita importante. A Londrasi è distinta per le sue invocazioni all’unità dell’Occidente e alla sua promessa di aiutare a ricucire lo strappo tra Washington e Kiev.