Ilnapolista.it - Il discesista Sarrazin: «A Bormio sono quasi morto. È stata una caduta impressionante, quasi… bella»

Il: «A. Èuna»Lui la trova persino “abbastanza”. “”, certo. Ma “abbastanza”. Cyprienin quellaci è. E la racconta così. “L’ho rivista piuttosto presto. Ho smesso di guardare nel momento in cui ho iniziato a scivolare sulla schiena,privo di sensi. Ma era importante per me capire cosa fosse successo davvero”.Due mesi dopo quell’impatto violentissimo sulla pista di, sulla neve ghiacciata con una forza di 16 volte il peso del suo corpo (16G). Lo sciatore francese ora “sta bene” e “si gode di nuovo una vita normale”. Ora riesce persino a parlarne, come solo uno sciatore potrebbe fare. Le Parisien lo descrive “sorridente, lucido, tranquillo, persino scherzoso.