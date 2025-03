Il direttore dell’intelligence italiana Rizzi | I nostri 007 si muovono nella legalità

Leggi su Open.online

L’argomento non è citato esplicitamente, ma il riferimento deldel Dis, il dipartimento che guida i servizi segreti italiani, Vittorio, alla vicenda degli ascolti attivati nei confronti di alcuni attivisti impegnati nei salvataggi di migranti (oltre che del sacerdote Mattia Ferrari e del giornalista Francesco Cancellato) è chiaro. Ed è del resto il tema dominante, fatto per lo più di risposte negate, dei quesiti della stampa durante la presentazione della relazione 2024 sul lavoro: «Voglio garantire e testimoniare che la comunitàsi muove all’interno del perimetro dirappresentato dalla Costituzione e dalla legge 124- dice– Lo dico a nome di Nicola Calipari, (l’agente del Sismi morto nel 2004 durante il salvataggio della giornalista Giuliana Sgrena ndr) e delle donne e uomini che servono ogni giorno questo paese per garantire gli interessi dell’Italia».