Il digitale e l’assistenza sanitaria

Razzante* La teleassistenza e la telesalute crescono nell’Unione europea e possono ridurre il carico sui sistemi sanitari. Un centro di ricerche di mercato svedese, Berg Insight, ha rilevato che, a fine 2024, circa 14,7 milioni di persone in Europa hanno utilizzato soluzioni di sanità connessa. L’adozione di tecnologie avanzate non solo modernizzerà, ma avvicinerà l’Europa a un futuro dove la salute è gestita in modo più monitorato, predittivo e personalizzato. Grazie alle soluzioni integrate di teleassistenza e telemedicina, i cittadini europei potranno beneficiare di un accesso più equo e efficiente alle cure. Fino al 2028 si stima che il numero di utenti di connected care (presa in carico del paziente realizzata grazie alla condivisione di dati clinici, informazioni e strategie tra medici, operatori sanitari, assicuratori e referenti istituzionali) crescerà annualmente dell’11,8%, fino a raggiungere i 23 milioni.