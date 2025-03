Sport.quotidiano.net - Il convegno. Generazione S, 200 dirigenti al ’Mapei’

SASSUOLONon solo Sassuolo-Pisa nel sabato del Mapei Stadium. Nel pregara il Sassuolo ha infatti promosso ildiS ‘Educhiamoli nella crescita’ raccogliendo attorno a questo appuntamento formativo oltre 60 società aderenti al progettoS e quasi 200per approfondire tematiche legate all’importante ruolo educativo delle varie figure che operano all’interno dei club. Interventi dell’ad di Mapei e vicepresidente del Sassuolo Veronica Squinzi, del direttore generale e del direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali e Francesco Palmieri, oltre che di Cecilia Glorioso, responsabile Safeguarding U.S. Sassuolo Calcio e di Daniele Orsato, ex arbitro e oggi oggi Referee Development Manager. E se Veronica Squinzi e Francesco Palmieri hanno sottolineato la valenza, anche sociale, di ‘S’, finalizzato a trasmettere ai più giovani l’idea di sport come valore, Glorioso ha fatto il punto sulla dinamica, non priva di complessità, che coinvolge il genitore-spettatore nel suo approccio all’evento sportivo e la necessità di "garantire il giusto contesto".