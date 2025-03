Ilgiorno.it - Il colosso Mta si espande ancora. Annunciata la costruzione di un altro stabilimento in Brasile

CODOGNO (Lodi)Novità in vista per il futuro prossimo delcodognese dell’automotive Mta: nei giorni scorsi, infatti, i vertici della multinazionale hanno annunciato che, a breve, inizieranno i lavori per ladi un nuovoin. L’opera decollerà tra la fine di marzo e l’inizio di aprile prossimi e durerà circa un anno visto che, nel mese di maggio del 2026, è già stata messa in calendario l’inaugurazione ufficiale. A darne notizia è stato l’executive director (il direttore esecutivo) del gruppo, Antonio Falchetti che ha firmato il contratto con Costa Feitosa, il costruttore e progettista dell’intervento. La nuova sede di Mta sarà collocata ad Aruja, nello stato di San Paolo, poco distante dall’che, proprio quest’anno, festeggia il trentesimo compleanno trattandosi del primo sito estero del gruppo della famiglia Falchetti.