Lanazione.it - Il centro d’accoglienza contestato: i migranti ora superano i residenti. In paese fra tensioni e proteste

Leggi su Lanazione.it

Firenzuola, 4 marzo 2025 – Un sole pungente che niente ha da spartire con l’inverno squarcia la statale Imolese, si arrampica fino a San Pellegrino e qui illumina senza indugi tutte le inquietudini di una comunità di appena 58 anime. Ildi accoglienza straordinaria è il primo edificio a materializzarsi per chi arriva da Firenzuola, subito dopo un paio di curve innocue e generose. Non più tardi di tre anni fa l’edificio era un albergo, punto di riferimento per turisti e viaggiatori di confine. Adesso è la casa che ospita 82, una struttura capace di scombussolare l’esistenza di una piccola comunità già provata da spopolamento, servizi a singhiozzo, carenza di medici. “All’inizio gli ospiti erano solo una ventina”, è il refrain più comune tra gli abitanti nel ripercorrere la storia del Cas tra l’alternarsi di gestori, i disagi e perfino un commissariamento, mentre il numero deiintanto continuava a salire.