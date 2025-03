Davidemaggio.it - Il cast di Ne Vedremo delle Belle

Sono dieci le protagoniste di Ne, il nuovo talent show di Carlo Conti in onda su Rai1 da sabato 22 marzo 2025 in prima serata. Ad ufficializzare i nomiconcorrenti è stato proprio il conduttore, attraverso il suo profilo Instagram.A prendere parte al programma saranno:Matilde BrandiLaura FreddiValeria MariniLorenza MarioVeronica MayaAngela MelilloPatrizia PellegrinoPamela PratiCarmen RussoAdriana VolpeLo show-talent, come l’ha definito Conti, vede alternersi diverse protagoniste della televisione degli anni ’90 e 2000. Dalle onnipresenti ed ‘eterne rivali’ Valeria Marini e Pamela Prati, passando per Carmen Russo e Angela Melillo. Presenti, inoltre, Adriana Volpe e Laura Freddi, insieme a Patrizia Pellegrino, Veronica Maya, Matilde Brandi e Lorenza Mario.