Il Carnevale impazza. E i bimbi si divertono

I festeggiamenti diprenderanno il via sabato 8 alle 15.30, con la partecipazione del Corpo Musicale di Rozzano. In piazza sarà allestito uno scivolo gonfiabile alto 10 metri, dotato di due discese, su cui i bambini potranno divertirsi tra scivolate e salti in un’atmosfera di pura allegria. Ad accogliere i piccoli mascherati ci sarà anche il clown pasticcione, che regalerà sculture di palloncini e zucchero filato, aggiungendo colore e dolcezza alla festa. Nel pomeriggio i più piccoli potranno dare libero sfogo alla fantasia nel laboratorio creativo Colora il tuoe divertirsi sul gioco Salta e balla. Non mancherà una mini sfilata delle mascherine. Per rendere l’evento ancora più speciale, sarà presente un trenino di, pronto ad accompagnare gratuitamente grandi e piccini in un giro all’interno del Parco 1.