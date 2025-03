Cultweb.it - Il cancro? In futuro potrà essere curato anche con un fiore (ve lo spieghiamo bene)

Negli ultimi anni, la scienza ha riservato sempre più attenzione alle proprietà terapeutiche dei composti naturali. Ora, una scoperta rivoluzionaria potrebbe aprire nuove strade per il trattamento dele delle malattie neurodegenerative. Un flavonoide estratto dai fiori di rosa, dalia, aquilegia, geranio e dall’albero della lacca, il sulfuretin, ha dimostrato diin grado di bloccare un enzima che favorisce la crescita delle cellule tumorali e danneggia la mielina, fondamentale per la trasmissione degli impulsi nervosi.La ricerca, condotta dall’Oregon Health & Science University con la collaborazione di studenti della University of Portland e pubblicata sul Journal of Biological Chemistry, si è concentrata sull’inibizione dell’enzima CEMIP (Cell Migration Inducing and Hyaluronan Binding Protein), noto per il suo ruolo nella progressione di diversi tipi di tumori e nelle patologie del sistema nervoso centrale.