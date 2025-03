Ilrestodelcarlino.it - Il calzaturiero arranca. Aziende e dipendenti in calo nel distretto. La Cina spinge l’export

Il 2024, si sa, è stato l’annus horribilis del compartoitaliano:ha ceduto almeno l’8,4% in valore e il fatturato complessivo ha registrato una perdita di circa 1,4 miliardi di euro rispetto al 2023, attestandosi a 13,21 miliardi di euro. La produzione è rallentata, fermandosi a 124,1 milioni di paia (-16,1%), sono calati gli addetti (-3,8%) e le imprese (-5,5%). È la fotografia scattata dal Centro studi di Confindustria accessori moda per Assocalzaturifici e presentata in occasione di Micam, la più importante fiera del settore, svoltasi nei giorni scorsi a Fiera Milano Rho. A livello regionale, le cose non sono andate meglio: la flessione ha interessato anche ildi San Mauro Pascoli, fiore all’occhiello della manifattura in regione e storico simbolo del ‘saper fare’ italiano.