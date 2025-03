Ilrestodelcarlino.it - IL BOLOGNESE FULVIO BE PRESENTA IL NUOVO SINGOLO “DENTRO AI TUOI OCCHI“

Dopo “Giravolte nel Blu” e “Faccio come farei” ecco “ai”, ildiBe, un brano che promette di guidare l’ascoltatore in un viaggio emozionale, esplorando la vulnerabilità e la forza che si intrecciano nelle grandi storie d'amore. Già disponibile nelle principali piattaforme digitali, anche questo pezzo del cantautore e medicoè stato prodotto insieme al noto hitmaker Nicolò Fragile. Produzione esecutiva a cura di Oxa Rags.ai-spiega l’artista- è forse la canzone a cui tengo di più, un brano la cui melodia ha vagato per mesi nelle mie orecchie in cerca di parole. Le ho trovate in giro per la città, in metro e per strada, tra la gente. E paradossalmente, proprio lì è venuto fuori uno dei testi più personali che abbia mai scritto.