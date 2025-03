Puntomagazine.it - Il 7, 8 E 9 marzo fermiamo la sclerosi multipla con un fiore

Tornano nelle piazze le gardensie dell’Aism per sostenere ricercaRoma – In Italia, lacolpisce oltre 140.000 persone, con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini. Per combatterla, Aism, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebra la 20ma edizione di Gardensia, la manifestazione solidale che venerdì 7, sabato 8 e domenica 9colorerà 5.000 piazze con gardenie e ortensie, simbolo del legame tra le donne e la lotta contro la SM.Gardensia: due decenni di fiori e solidarietàDa due decenni, questa manifestazione porta nelle piazze italiane fiori e impegno per la ricerca. Evolvendosi da ‘Fiorincittà’ alla profumatissima Gardenia fino all’attuale Gardensia, il progetto ha consolidato il suo ruolo nella sensibilizzazione sulla SM e nella raccolta fondi.