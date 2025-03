Amica.it - Il 20 marzo esce il nuovo libro di Tom Quinn, che raccoglie le confidenze degli ex dipendenti dei Windsor. E ce n'è per tutti. A cominciare da William...

Si intitola Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants ed è ildello scrittore ed esperto royal Tom. Una raccolta di vari pettegolezziexche, negli anni, hanno lavorato a Buckingham Palace o negli altri palazzi dei royal britannici. I royal visti dallo staff: il-scandaloSe già Spare, l’autobiografia del principe Harry pubblicata all’inizio del 2023, prometteva di scuotere la royal family britannica con le rivelazioni contenute all’interno, Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants ne dà certezza. Non capita spesso, infatti, di poter leggere le dichiarazioni del personale di corte, soprattutto se, con tali dichiarazioni, alcuni membri dello staff hanno voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa.